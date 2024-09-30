إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: المسيّرة التي كانت تستهدف حقل كاريش للغاز أطلقها "حزب الله"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيليّة نقلًا عن مصدر أمني، أنّ "المسيّرة الّتي كانت تستهدف حقل كاريش للغاز، أطلقها "حزب الله".

وكانت قد أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ"أنّنا اعترضنا طائرةً مسيّرةً كانت في طريقها إلى منصة الحفر في حقل كاريش".

وقبل ذلك، زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "قبل قليل، تمّ اعتراض مسيّرة اخترقت منطقة المياه الاقتصاديّة لإسرائيل في شمال البلاد"، مشيرًا إلى أنّه "لم يتمّ تفعيل الإنذارات وفق السّياسة المتّبعة".