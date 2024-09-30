شهداء في 3 غارات على مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا بعد منتصف الليل

سقط عدد من الشّهداء، جرّاء قصف الطّيران الحربي الإسرائيلي عند الثّانية من بعد منتصف اللّيل، ثلاث مرّات على مبنى في ساحة بنعفول في قضاء صيدا.

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