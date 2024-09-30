إسرائيل ترفع حالة التأهب خشية تنفيذ عمليات داخلها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع "والا" إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب خشية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

وأفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين اقتحامات واعتقالات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات إسرائيلية اقتحمت طولكرم وبلدة حارس غرب سلفيت شمالي الضفة وجبل أبو رمان جنوبي مدينة الخليل وسلواد شمال شرق رام الله وحي أم الشرايط في البيرة وحي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن القوات المقتحمة داهمت المنازل واعتقلت العديد من الفلسطينيين.