الصين تؤكد رفضها انتهاك سيادة لبنان وأمنه

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، التصعيدات العسكرية الأخيرة في لبنان والتي تضر بالمدنيين الأبرياء.

وأكدت الخارجية الصينية في بيان، على رفضها انتهاك سيادة لبنان وأمنه وجميع الأعمال التي تهدد أمن المدنيين.

وقالت الخارجية الصينية، إن التوتر بين لبنان وإسرائيل هو امتداد للصراع في غزة، مشيرة إلى أن الأولوية القصوى في الوقت الحالي هي وقف الحرب في القطاع.

ودعت الخارجية الصينية، الأطراف المعنية خاصة إسرائيل على اتخاذ إجراءات فورية للتهدئة ومنع اتساع رقعة الصراع.