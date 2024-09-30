بوليتيكو: أمريكا تعزز وجودها العسكري بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال موقع بوليتيكو الأمريكي إن الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط استعدادا لتصاعد محتمل لأعمال العنف، وذلك عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في إطار العدوان الجوي الواسع المستمر على لبنان منذ أسبوع.

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس الأحد أنه قرر تعزيز قدرات الدعم الجوي في الشرق الأوسط، ووضع بعض قواته على أهبة الاستعداد للانتشار في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن بلاده عازمة على منع إيران وشركائها ووكلائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع، بحسب تعبيره.