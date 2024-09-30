اغتيال أحد قادة حماس وعائلته في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت حركة حماس، استشهاد أحد قادتها وعائلته في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت معبر جديدة يابوس السوري الحدودي ومناطق متفرقة من لبنان مخلفة قتلى وجرحى، بحسب روسيا اليوم.

وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف مناطق متفرقة من لبنان، إذ شنت فجر اليوم غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت منطقة الهرمل في البقاع الشرقي وبلدة الغازية في قضاء صيدا جنوب لبنان وبلدات عبا ارزون وشحور جنوب لبنان

وأسفرت الغارة على الهرمل شرق لبنان عن مقتل 10 أشخاص وجرح 20 آخرين.

كما أسفراستهداف إسرائيلي لمركز الدفاع المدني للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة سحمر بالبقاع الغربي عن وقوع قتلى وجرحى

من جهة أخرى، أفاد نشطاء و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بالصواريخ أمس الأحد فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الفيلا كان يتردد إليها قيادات في حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وقال المرصد "إن رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد في حال نقل السلاح من مخزون الفرقة الربعة إلى لبنان سيكون ضمن بنك أهداف الضربات الإسرائيلية".

وأفادت مصادر طبية، بمقتل 109 أشخاص وإصابة 364 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في الأراضي اللبنانية.