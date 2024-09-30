وزير الخارجية الفرنسية أكد وقوف بلاده إلى جانب لبنان والتزامها دعم وزارة الصحة

استقبل وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الابيض في مطار بيروت الدولي، وزير الخارجيّة الفرنسيّة جان نويل بارو، الّذي وصل هذا المساء إلى بيروت، بحضور السّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو والوفد المرافق.
وأكّد بارو "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، والتزامها دعم وزارة الصحة العامة".
وقد شكر الأبيض فرنسا، حيث تسلّمت الوزارة اليوم هبة مساعدات تبلغ زنتها أحد عشر طنًّا ونصف طن، من شأنها تعزيز المخزون الطبّي لمعالجة حالات الطّوارئ، وفي جهودها لمواجهة تداعيات الاعتداءات الإسرائيليّة.
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