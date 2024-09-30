مقتل 3 أشقاء ونجل آخر في مشاجرة على أرض زراعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، مشاجرة بالأسلحة النارية بين أسرتين، وذلك بسبب خلافات على أرض زراعية، والتي تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص ونجل آخر.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغا من الأهالي بقرية الشامية بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أشقاء ووجود 4 حالات وفاة .

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أشقاء بسبب خلافات علي أرض زراعية أسفرت عن مقتل "سمير. ف.ع " وأشقائه "شريف" و"حسني" ونجله" عبدالرحمن.ح".

وقال أحد الأهالي، إن المشاجرة بسبب خلافات بين 3 أشقاء علي أرض زراعية بينهما بقرية الشامية مما أدى إلى إطلاق أعيرة نارية وفاتهم.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم تحت تصرف النيابة، والتحقيق في الواقعة بمعرفة الشرطة.