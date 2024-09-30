"فقدت قدميها فى طفولتها".. قصة كفاح اللاعبة سهام على بطلة العالم فى رفع الأثقال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - الخليج 365:

سهام علي ابنة محافظة الإسماعيلية بطلة من حديد خلقت من رحم المعاناة تحدي وعزيمة وحصدت برونزية العالم في رفع الأثقال، رغم قصر عمرها في رياضة رفع الأثقال استطاعت تحقيق حلمها في الوصول للعالمية واعتبرت أن الإرادة هي السواعد والإقدام رغم بتر قدميها.

فى سن الثامنة تعرضت البطلة سهام علي ابنه محافظة الإسماعيلية، لواقعة اعتداء من إحدى المعلمات، حيث ضربتها على قدميها وتسببت في حدوث غرغرينا ومن ثم البتر لتجد نفسها طفلة بلا أقدام.

عاشت فترة من الألم والحزن على ما وصلت إليه فلم تستطيع أن تمارس طفولتها كعادة زملائها في المدرسة ولكن لم تجد سبيلا للخروج من أزمتها غير ممارسة الرياضة.

تقول البطلة سهام علي: " أنا أم لثلاثة أبناء و 8 أحفاد هم لي الحافز الأول في النجاح"، وأوضحت أنها فى بداية مشوارها الرياضي اتجهت لألعاب القوى كممارسة، ولكن وجدت نفسها تحقق بطولات ومراكز متقدمة وبالصدفة عن طريق أحد المدربين حضرت تمرين لرفع الأثقال، وبدون تردد طلبت ممارسة هذه الرياضة التي اعتبرتها نموذجا في القوة والتحديات.

وعن كواليس مشاركتها الأخيرة لبطولة العالم التى حصدت فيها المركز الثالث وميداليتين برونزية وسط مشاركات من ٣٤ دولة أخرى، قالت سهام: "طالبت المسئولين بإتاحة الفرصة لي لتمثيل مصر في البطولة ورغم أنه كان هناك الكثير من يعارضون هذا الطلب وقيل لي المنافسات صعبة "مش هتقدري تعملي حاجة" لكن بعد اصرار التحقت بالبطولة وحرصت على تكثيف التمارين، ووضع خطة عمل نجحت من خلالها تحقيق الفوز وحصلت على الميدالية البرونزية".