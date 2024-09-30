"عروسة ورموز غامضة داخل المقبرة".. ماذا حدث بواقعة الطلاسم السحرية لـ"مؤمن زكريا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب ادعاءات العثور على "سحر" للاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وسرعان ما انتشرت تلك الادعاءات خاصة بعدما خرج "تُربي" يعمل في منطقة البساتين بالقاهرة، وزعم أنه عثر على طلاسم وأعمال سحرية تخص اللاعب داخل مقبرة.

قصة سحر مؤمن زكريا

تفاصيل الواقعة بدأت حينما ظهر التُربي، زاعمًا عثوره على "عمل سحري" مدفون داخل ثلاثة أكياس، تحتوي على أوراق طلاسم وصورة للاعب مؤمن زكريا مع عروسة ورقية وأرقام ورموز غامضة.

وأوضح التُربي أن هذا العمل السحري قديم ويعود لسنوات طويلة، مؤكدًا أن السحر كان يهدف إلى إلحاق الضرر باللاعب عبر إصابته بالمرض والموت.

وأضاف أن مكان العثور على هذا العمل السحري هو حوش لعائلة الكابتن مجدي عبدالغني، لاعب النادي الأهلي السابق، ما زاد من سرعة انتشار الشائعات والجدل بشأن حقيقة الواقعة.

مجدي عبدالغني يرد

من جانبه نفى الكابتن مجدي عبد الغني بشكل قاطع أي علاقة له بالادعاءات حول العثور على عمل سحري في حوش عائلته.

أكد عبدالغني أنه لم يزور هذه المقبرة منذ قرابة الـ 40 عامًا، مؤكدًا أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد كل من نسب إليه هذه الاتهامات الكاذبة.

ونفى عبد الغني وجود أي خلافات شخصية مع اللاعب مؤمن زكريا، متسائلاً عن الدافع وراء مثل هذه الادعاءات.

وأكد عبدالغني في تصريحات لـ "الخليج 365"، رداً على ما أثير خلال الساعات الماضية: "كل ما يقال مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، ولا أعلم من هو الشخص الذي قال هذه التصريحات، وأيضاً لا أعرف من هو التربي".

الجهات الأمنية تُحقق

بالتزامن مع ما أثير خلال الساعات الماضية، أكدت مصادر أمنية أن التحريات جارية لتقصي الحقائق وتحديد مدى صحة هذه الادعاءات.

بينت المصادر المُطلعة، أن الأجهزة الأمنية تعمل على فحص جميع التفاصيل المتعلقة بالواقعة للوصول إلى الحقيقة الكاملة.

القبض على المتهمين

بدورها كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مساء الأحد، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلته عدد من القنوات متضمنا عثور تربي على أعمال سحر أثناء زراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدى عبدالغنى -بدائرة قسم شرطة الخليفة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا ، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف باختلاقه الواقعة بالاشتراك مع (ابنه وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا ابنه".

عامل المدافن أضاف بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، ودفنوا الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب مجدي عبدالغني لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة".

المتهمون ادعوا عثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذي قام بدوره بالتخلص منها.

بمواجهة باقي المتهمين أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.