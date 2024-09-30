سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت فتاة بكدمات وجروح بالصدر إثر سقوطها من شرفة مسكنها بأكتوبر.

تلقى مأمور قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي مصابة إثر حادث بالحي الخامس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن "ميرفت.م." 30 سنة، سقطت من منزلها بالعقار رقم 677 مما أسفر عن إصابتها بجرح بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم.

ويستمع رجال الشرطة إلى أقوالها لبيان سقوطها نتيجة اختلال توازنها أم شروعها في التخلص من حياتها، وتحرر محضر بالواقعة.