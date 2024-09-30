روسيا: تدمير طائرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية، دمرت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود جنوب غرب روسيا، وفقًا لما أوردته وكالة "روسيا اليوم".



وقالت الوزارة، "في 20 سبتمبر، في حوالي الساعة 21:45 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار ضد منشآت في أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت، "تم تدمير المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود من قبل الدفاعات الجوية المناوبة.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.