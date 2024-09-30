هاليفي: علينا الاستمرار بضرب "حزب الله" بصورة شديدة للغاية وهذا ما نركز عليه حاليًا

أكّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، "أنّنا ضربنا الحوثيين في اليمن قبل ساعة من الآن، ونحن قادرون على قطع مسافات طويلة للغاية، وعلى الوصول إلى أماكن أبعد حتّى، وقادرون على شن هجمات دقيقة هناك. إنّها ليست مجرّد رسالة، بل فعل ينطوي على رسالة".

وأشار إلى أنّ "في لبنان، نستمرّ في عمليّات التّصفية، كونها تضعف العدو إلى أكبر حدّ. نحن نواصل تدمير وسائل قتاليّة تابعة لـ"حزب الله" وقتل عناصره"، لافتًا إلى "أنّني أنظر إلى المحور الّذي تقوده إيران، ويلعب ضمنه "حزب الله" دورًا رئيسيًّا للغاية. لقد تلقّى الحزب ضربةً شديدةً للغاية على مدار الشّهر الأخير، ولا سيّما خلال الأسبوعين الماضيين بل وخلال آخر ثلاثة أيّام، حيث فقد رئيسه".

وشدّد هاليفي على أنّه "يجب علينا الاستمرار في ضرب "حزب الله" بصورة شديدة للغاية، وهو ما نركّز عليه بشكل أساسي حاليًّا، لكن ينبغي أيضًا تكييف الأدوات لأماكن أخرى".