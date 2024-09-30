أوضحت قناة "الجديد"، أنّ "لا صحّة للأنباء المتداولة عن حصول غارة جديدة على الضاحية الجنوبية، والصّوت الّذي سُمع ناجم عن انفجار مولّد أو محوّل كهرباء".

كانت هذه تفاصيل خبر لا غارة جديدة على الضاحية الجنوبية والصوت الذي سُمع ناجم عن انفجار مولد أو محول كهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.