اندلاع مواجهات مع الاحتلال غرب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - استمرارًا لجرائم الاحتلال الوحشية على قطاع غزة، فقد اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في قرية حوسان، غرب بيت لحم، وفقًا لما اعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة لـ"وفا"، بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف حمامرة أن جنود الاحتلال أجبروا أصحاب المحلات التجارية في منطقة "المطينة" على إغلاق أبوابها، ومنعوا مرور المركبات والمواطنين.

وقد نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية، اليوم الأحد، تظاهرة حاشدة تنديدا باستمرار العدوان ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان، بمشاركة أبناء الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين أوروبيين وممثلين عن أحزاب ألمانية.

ورفع المشاركون في التظاهرة التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة، العلمين الفلسطيني واللبناني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي غزة ولبنان.

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين ولبنان، والدعوة لوقف الحرب، ووقف قتل المدنيين والأطفال وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية للشعبين الفلسطيني واللبناني.