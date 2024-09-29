وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - وصل جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي الجديد، مساء اليوم الأحد إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



وسيجري وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته لبنان محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالوضع الراهن.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو استقبلا جان نويل بارو في صالون الشرف في المطار.

ووصل الوزير الفرنسي إلى لبنان بعد 24 ساعة من إعلان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله واستمرار الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويعتزم وزير الخارجية التباحث مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي خاصة الإنساني، وفقا لوكالة "رويترز".

جاء ذلك في الوقت الذي دعت فيه فرنسا إلى "وقف فوري للضربات الإسرائيلية في لبنان"، مشيرة إلى أنها تعارض أي عملية برية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن هذه الرسالة نقلها بارو الذي تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه اعتبر السبت أن الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"، مبديا "قلقه حيال سلامة" الفرنسيين فيه، بينما لم تطلب الوزارة حتى الآن من رعاياها مغادرة لبنان.

وزار المبعوث الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان بيروت مطلع الأسبوع، وهي الزيارة السادسة له إلى هذا البلد، حيث التقى جميع الأطراف من أجل إقناعهم بانتخاب رئيس، ولم يدل بأي تصريح للإعلام.

