اليوم.. اجتماع بالجامعة العربية للجنة إعداد خطة موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت اللجنة العربية المعنية بإعداد خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا اجتماعا لها اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ممثل المملكة الاردنية الهاشمية علاء الزيود وبمشاركة ممثلى وزارات واجهزة الاعلام فى عدد من الدول العربية وبحضور الوزير مفوض فالح المطيري مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب .

وخصص الاجتماع لمناقشة وضع خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلاميا .

وأكد الوزير مفوض فالح المطيري مدير الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام بالجامعة العربية أهمية دور هذه اللجنة في وضع خطة عربية للتعامل مع البيئة إعلامياً، تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الإعلام في هذا الصدد.

وقال المطيري فى كلمته أمام الاجتماع إن تشكيل هذه اللجًنة تم بناء على مقترح تقدم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية إلى الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الإعلام العرب، التى عقدت بالرباط بهدف نشر التوعية والثقافة البيئية، والاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها، وتشجيع السلوك البيئي الإيجابي عند الأفراد والجماعات، وترسيخ الدور العربي في المنظومة المتعددة الأطراف، بما في ذلك مواجهة انعكاسات ظاهرة الاحتباس الحراري في ضوء قرارات المؤتمر الدولي حول ‎المناخ بشرم الشيخ عام 2022.

وأوضح أنه ‎تنفيذاً للقرار رقم (537) لمجلس وزراء الإعلام بالرباط في المملكة المغربية، دعت الأمانة العامة للجامعة العربية الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية إلى موافاتها بالمرئيات والجهود الوطنية في التعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، بهدف توحيد تلك الرؤى والجهود وصياغة خطة إعلامية عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة.

وقال إنه ‎في هذا الإطار تلقت الأمانة مرئيات كل من: جمهورية العراق - المملكة العربية السعودية - دولة الكويت - جمهورية مصر العربية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - المملكة الأردنية الهاشمية ‎دولة قطر - المملكة المغربية.

وأضاف إنه تم تشكيل اللجنة ‎تنفيذاً لتوصيات الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء الإعلام العرب بطرابلس بشأن الترحيب بمقترح الجزائر لتشكيل لجنة إعلامية عربية مكونة من إعلاميين متخصصين في مجال البيئة، لتشخيص الوضع البيئي العربي وتعتمد هذه اللجنة على السياسات العربية الداعمة لقضايا البيئة بصوت عربي واحد وموحد، خاصة في تغطية كبريات القمم والملتقيات حول البيئة والمناخ.

وأوضح أنه ‎بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (554) في دور انعقاده العادي (54) بتاريخ 29 مايو 2024 بالعاصمة البحرينية المنامة، وجهت الأمانة العامة الدعوة إلى الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الإعلامية لحضور هذا الاجتماع، ودعت إلى تزويدها بالوثائق وأوراق العمل التي ستثري عمل هذه اللجنة.

وأردفً قائلا مخاطبا أعضاء اللجنة "ما نحتاجه اليوم هو : وضع مسودة خطة عربية موحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامي".

وقال "حالياً تنسق الأمانة العامة للجامعة العربية مع هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق بشأن استعدادها لاحتضان مؤتمر من شأنه إبراز هذا الملف وإعداد خطة عربية للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً ورصد السلبيات وإيجاد المعالجات لها.

من جانبه، أكد الدكتور علاء الزيود المستشار الإعلامي للسفارة الأردنية بالقاهرة رئيس الاجتماع اهمية الإعلام البيئي وان يكون جزءا من الإدراك والمعرفة والثقافة التي يجب أن يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون وان يتم نقلها للجمهور مشيرا إلى تصاعد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والمجال الصحي.

وشدد على أهمية تدريب الصحفيين والإعلاميين ليكونوا قادرين على كتابة مقالات متعلقة بالبيئة تستند لمصادر موثوقة.