إعلام عبري: إسرائيل تعترض طائرة فوق البحر الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتراض طائرة معادية فوق البحر الأحمر بواسطة سفينة صواريخ، دون تفعيل أي إنذار في مدينة إيلات القريبة، وفقًا لما أوردته وكالة" روسيا اليوم".



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المسيّرة التي اعترضها الجيش مساء يوم الأحد فوق البحر الأحمر انطلقت من العراق، بعد ساعات قليلة من شن الطيران الإسرائيلي غارات عنيفة بعشرات الصواريخ على مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 33 آخرين، وفق وسائل إعلام يمنية.

وكان القتلى هم عامل في ميناء الحديدة، و3 مهندسين بمحطة كهرباء الحالي، حيث وقع القصف الإسرائيلي. فيما لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت أنقاض محطة الحالي.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب ضربت الحوثيين وأن الجميع يرى الأهداف والثمن الذي يتكبده كل من يهاجم إسرائيل.

وقال نتنياهو "كما هو مكتوب في التوراة سألاحق أعدائي وسأقضي عليهم. عندما أمرت باغتيال حسن نصر الله كنا نعلم جميعا أن شعبا بأكمله كان وراء هذا القرار".