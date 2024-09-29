لا صحة للأخبار المتداولة عن إخلاء مركز الدفاع المدني في المعلقة- زحلة

أكّدت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ "لا صحّة للأخبار المتداولة عن إخلاء مركز الدّفاع المدني في المعلقة- زحلة". وأشارت إلى أنّ "جميع العناصر على جهوزيّة تامّة، وتلبّي النّداءات كافّة الّتي تردها، وتمارس مهامها الوطنيّة والإنسانيّة على أكمل وجه. كما أنّ ورشة إصلاح تجري داخل المركز، ولا صحة لخبر إخلائه أبدًا".

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