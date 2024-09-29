أفاد الجيش الإسرائيلي بأنّ "مرّة جديدة، أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على حيفا وشمال إسرائيل". من جهتها، أشارت الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة، إلى "تفعيل صفارات الإنذار في عكا وحيفا ومناطق واسعة في الجليل الغربي".

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