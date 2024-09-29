أدرعي: سفينة صواريخ اعترضت مسيّرة معادية بمنطقة البحر الأحمر خارج الأجواء الإسرائيلية

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحريّة اعترضت قبل قليل، مسيّرةً معاديةً في منطقة البحر الأحمر خارج الأجواء الاسرائيليّة".

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