الجيش الإسرائيلي: شنّينا هجومًا واسعًا استهدف 120 هدفًا عسكريًا لـ"حزب الله" في جنوب وعمق لبنان

ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "الجيش أطلق قبل قليل، هجومًا واسعًا استهدف أهدافًا عسكريّة لـ"حزب الله"، تواجد داخلها عناصر من الحزب".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "خلال الهجوم، شنّت عشرات الطّائرات الحربيّة غارات استهدفت نحو 120 هدفًا عسكريًّا لـ"حزب الله" في جنوب وعمق لبنان"، موضحًا أنّ "من بين المصالح الّتي تمّ استهدافها، توجد مقرّات مهمّة لوحدات مختلفة في الحزب ومباني عسكريّة وبنى تحتيّة عديدة تصرف داخلها عناصر "حزب الله"، وخطّطوا ونفّذوا مخطّطات ضدّ إسرائيل".

ولفت أدرعي إلى أنّ "هذه الغارة تُعتبر بمثابة ضربة مهمّة إضافيّة في أهليّة "حزب الله"، وقدرته على القيادة والسّيطرة وعمليّته في حالة طوارئ".