بايدن: سأتحدث إلى نتانياهو ويجب تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط

أكّد الرّئيس الأمسركي جو بايدن "أنّني سأتحدّث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، من دون أن يحدّد موعدًا لذلك، مشدّدًا على أنّه "يجب تجنّب حرب شاملة في الشرق الأوسط".

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