بالصور والأسعار.. المواصفات الكاملة لسلسة شاومي Redmi Note 14

محمد اسماعيل - القاهرة - طرحت شركة شاومي رسميا، سلسلة هواتفها الجديدة ريدمي نوت 14 (Xiaomi Redmi Note 14)، في محاولة لانتزاع المركز الثاني عالميا من آيفون.

ضمت السلسلة 5 هواتف، تتدرج من الفئة المتوسطة إلى فئة قاتل الهواتف الرائدة، وبأسعار تبدأ من 140 يورو إلى 900 يورو.

Xiaomi Redmi Note 14

يأتي الهاتف بوزن خفيف نسبيا 190 جراما، وسمك 8 ملليمترات، مع معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP64.

الشاشة من نوع أوليد مقاسها 6.67 بوصة بتردد 120 هيرتز مع شدة سطوع حتى 2100 شمعة وتقنية HDR10+ وكثافة بيكسلات 395، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 5، كما تدعم خاصية Always-on display.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، مع معالج ميدياتك دايمنستي 7025 ULTRA بمعيارية 6 نانومتر، وذاكرة عشوائية رام 6 أو 8 أو 12 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، والثانية ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة 30 إطارا في الثانية. وكاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف نظام صوت ستيريو، وبصمة جانبية مدمجة ويعيبه أن مستعر التقارب رقمي وليس حقيقيا.

البطارية 5110 مللي أمبير مع شاحن بقدرة 45 وات.

وسيطرح في 3 ألوان: الأبيض والأسود والأخضر، بسعر يبدأ من 140 يورو.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

يأتي الهاتف بوزن خفيف نسبيا 190 جراما، وسمك 8.2 ملليمتر، مع معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP68.

الشاشة من نوع أموليد مقاسها 6.67 بوصة بتردد 120 هيرتز مع شدة سطوع حتى 3000 شمعة وتقنية HDR10+ وكثافة بيكسلات 446، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس، كما تدعم خاصية Always-on display.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، مع معالج ميدياتك دايمنستي 7300 ULTRA بمعيارية 4 نانومتر، وذاكرة عشوائية رام 8 أو 12 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 أو 512 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، والثانية فائقة الاتساع بدقة 8 والثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة 60 إطارا في الثانية. وكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف نظام صوت ستيريو، وبصمة مدمجة في الشاشة.

البطارية 5500 مللي أمبير مع شاحن بقدرة 45 وات.

وسيطرح في 4 ألوان: الأبيض والأسود والوردي والأخضر، بسعر يبدأ من 180 يورو.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

يأتي الهاتف بوزن 210 جرامات، وإطار من الألومنيوم وسمك 8.2 ملليمتر، مع معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP68.

الشاشة من نوع أموليد مقاسها 6.67 بوصة بتردد 120 هيرتز مع شدة سطوع حتى 3000 شمعة وتقنية HDR10+ وكثافة بيكسلات 446، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 5.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، مع معالج سنابدراجون 7s Gen 3 بمعيارية 4 نانومتر، وذاكرة عشوائية رام 12 أو 16 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع 2.5 تقريب بصري وخاصية تليفوتو والثالثة فائقة الاتساع 8 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة 60 إطارا في الثانية. وكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف نظام صوت ستيريو، وبصمة مدمجة في الشاشة.

البطارية هائلة سعة 6200 مللي أمبير مع شاحن بقدرة 90 وات.

وسيطرح في 3 ألوان: الأبيض والأسود والأخضر، بسعر يبدأ من 240 يورو.

Xiaomi 14T

يأتي الهاتف بوزن 195 جراما، وإطار من الألومنيوم وسمك 8.2 ملليمتر، مع معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP68.

الشاشة من نوع أموليد مقاسها 6.67 بوصة بتردد 144 هيرتز مع شدة سطوع حتى 4000 شمعة وتقنية HDR10+ وكثافة بيكسلات 446، مغطاة بطبقة حماية كورنينج جوريلا جلاس 5.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، مع معالج ميدياتك دايمنستي8300 ULTRA بمعيارية 4 نانومتر، وذاكرة عشوائية رام 12 أو 16 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات من لايكا، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع 2.5 تقريب بصري وخاصية تليفوتو والثالثة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة 60 إطارا في الثانية. وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف نظام صوت ستيريو، وبصمة مدمجة في الشاشة.

البطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شاحن بقدرة 67 وات.

وسيطرح في 3 ألوان: الرمادي والأزرق والأسود والليموني بسعر يبدأ من 650 يورو.

Xiaomi 14T Pro

يأتي الهاتف بوزن 209 جرامات، وإطار من الألومنيوم وسمك 8.2 ملليمتر، مع معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP68.

الشاشة من نوع أموليد مقاسها 6.67 بوصة بتردد 144 هيرتز مع شدة سطوع حتى 4000 شمعة وتقنية HDR10+ وكثافة بيكسلات 446، وتقول شاومي إن الهاتف مضاد للكسر.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14، مع معالج ميدياتك دايمنستي 9300 ULTRA بمعيارية 4 نانومتر، وذاكرة عشوائية رام 12 أو 16 جيجا، وذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجا أو 1 تيرابايت.

الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات من لايكا، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري، والثانية بدقة 50 ميجابكسل مع 2.5 تقريب بصري وخاصية تليفوتو والثالثة فائقة الاتساع 12 ميجابكسل، يمكنها تصوير الفيديو بدقة 60 إطارا في الثانية. وكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

يتضمن الهاتف نظام صوت ستيريو، وبصمة مدمجة في الشاشة.

البطارية سعة 5000 مللي أمبير مع شاحن بقدرة 120 وات.

وسيطرح في 3 ألوان: الرمادي والأزرق والأسود بسعر يبدأ من 900 يورو.