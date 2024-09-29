ذكرت هيئة "​أوجيرو​" أنّ "نظرًا للأوضاع الرّاهنة وبهدف سلامتكم، تمّ نقل أعمال مراكز البيع وتحصيل الفواتير ضمن مدينة بيروت موقّتًا من مراكز بئر حسن، الشياح (المريجة) وأليسار، إلى مراكز رأس بيروت، رأس النبع، المزرعة وبدارو"، مشيرةً إلى أنّه "يمكنكم أيضًا إتمام عمليّاتكم إلكترونيًّا عبر موقعنا http://ogero.gov.lb وتطبيق MyOgero".

كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو" أعلنت نقل أعمال مراكز البيع وتحصيل الفواتير ضمن مدينة بيروت موقتًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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