وصول وزير الخارجية الفرنسية إلى لبنان

وصل وزير الخارجيّة الفرنسيّة الجديد جان نويل بارو إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة إلى لبنان يجري خلالها محادثات مع المسؤولين اللّبنانيّين في ما يتعلّق بالوضع الراهن.
واستقبله في صالون الشّرف في المطار كلّ من وزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، والسّفير الفرنسي هيرفيه ماغرو.
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