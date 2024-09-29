"يسرائيل هيوم": إجماع داخل النظام السياسي بإسرائيل على شن تحرك برّي محدود في لبنان

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيليّة، أنّ "هناك إجماعًا داخل النّظام السّياسي في إسرائيل، على شنّ تحرّك برّي محدود في لبنان".
وأشارت إلى أنّ "استعداد إسرائيل لتحرّك برّي، سيترك مجالًا للتّفاوض على إخراج مقاتلي "حزب الله" من الحدود باتفاق مكتوب"، لافتةً إلى أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدّفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وافقا الأسبوع الماضي على قبول خطوات تشمل إدخال قوّات إلى لبنان".
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