شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: كلمة الرئيس فى أكاديمية الشرطة تعكس أهمية تماسك المصريين والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بالرسائل القوية التى وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال كلمته فى احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة المصرية، لافتة إلى أن الرئيس أكد فى كلمته على ضرورة أن يتحلى المصريون باليقظة والحفاظ على وحدتهم وتماسكهم فى ظل الأوضاع الخطيرة التى تعيشها المنطقة، مطالبة المصريين بالاستجابة لهذه الدعوات ودعم المؤسسات الوطنية للدولة المصرية.

وأوضحت مديح، أن الرئيس السيسى تحدث بصراحة عن التحديات التى تواجه الوطن، مشددًا على أهمية الوعى الشعبى ودور كل فرد فى تعزيز الأمن والاستقرار. كما أكد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومى فى ظل التحديات المتزايدة، مشيرة إلى أن الرئيس أكد على الدور المحورى الذى تلعبه الشرطة المصرية فى تأمين الدولة ومؤسساتها، مشيدة بتضحيات رجال الشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

نوهت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى التزام جهاز الشرطة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يعكس التوازن الضرورى بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن الرئيس وضع مسؤوليات كبيرة على عاتق الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة، مؤكدًا أن مصر تعتمد عليهم ليكونوا فى طليعة المدافعين عن أمن الوطن. هذه الرسائل تعكس ثقة القيادة فى الشباب ودورهم فى مواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية.

وأكدت مديح أن الرئيس السيسى دعا الجميع إلى العمل جنبًا إلى جنب، حيث أن الحفاظ على أمن الوطن هو مسؤولية مشتركة، مشددة على أن مصر ستظل دائمًا دولة قوية ومستقرة، وأن النهج الذى يتبعه الرئيس يعزز من ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة ويدعم بناء مجتمع آمن يستند إلى سيادة القانون.