رئيس وزراء لبنان: أعداد النازحين قد تصل إلى مليون شخص

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، اليوم، أن أعداد النازحين في البلاد قد تصل إلى مليون شخص.

وقال ميقاتي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء اللبنانية "إن النزوح الحالي هو الأكبر في تاريخ لبنان"، موضحا أن هناك أكثر من 700 مركز لإيواء النازحين.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان أن بلاده لن تقبل بما يجري من "استباحة" للطرقات و تهديد الأمن ، مشيرا إلى أن أولوياتنا هي وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.

كما أكد ميقاتي أنه سيتم تسهيل دخول المساعدات إلى لبنان بشرط معرفة الجهة المانحة.

وعلى صعيد متصل، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ هجوم جوي بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم الإسرائيلي.

وقال حزب الله -في بيان اوردته وكالة الانباء اللبنانية- "إنه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، شن مجاهدو الحزب اليوم هجوماً جوياً بِسربٍ من ‏المسيرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وأصابت أهدافها بِدقة.

وفي ذات السياق، نفى حزب الله اللبناني، صحة الادعاءات الاسرائيلية بشأن اغتيال المجاهد أبو علي رضا.

وذكر حزب الله - في بيان أوردته وكالة الانباء اللبنانية اليوم - "أنه لا صحة للإدعاءات الاسرائيلية حول إغتيال المجاهد الحاج أبو علي رضا وهو بخير وعافية".

مظاهرة في باريس للتنديد بالقصف الإسرائيلي على لبنان

تجمع عدة مئات من المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد للتنديد بالقصف الإسرائيلي على لبنان والمطالبة بوقف إطلاق النار.

واحتشد المتظاهرون، وقدر عددهم نحو ما لا يقل عن 500 شخص بحسب الشرطة الفرنسية، في ساحة "الجمهورية" بباريس، للتنديد بالقصف الإسرائيلي على لبنان الذي لا يزال مستمرا ويثير مخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط.

وأعرب المتظاهرون، من بينهم العديد من الفرنسيين اللبنانيين، عن دعمهم للمدنيين اللبنانيين الذين يعانون من القصف الإسرائيلي، كما أعربوا عن استنكارهم لبدء حرب جديدة في لبنان على حد تعبيرهم.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية ولافتات تدين الهجمات الإسرائيلية وطالبوا بوقفها، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك في مواجهة هذه الضربات الجوية الإسرائيلية على لبنان.

كما ردد المتظاهرون هتافات تدين القصف الاسرائيلي على لبنان مثل "ارفعوا أيديكم عن لبنان"، وأيضا "إسرائيل قاتلة".

يأتي هذا في وقت يواصل فيه الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الأحد شن غاراته المكثفة والمعادية التي استهدفت قرى وبلدات جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف اليوم حيا سكنيا بين بلدتي "باريش ومعروب" شرق مدينة صور، حيث هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان المستهدف في ظل استمرار تحليق الطيران الحربي والمسير في الأجواء.

وأوضحت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات أخرى في البقاع على بلدة العين في البقاع الشمالي وعلى عدة بلدات أخرى.