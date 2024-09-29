قمة العشرين استعداد وتفاؤل بنقلة برازيلية

كشف استطلاع حديث أن آراء البرازيليين بشأن المكانة الدولية لبلادهم أصبحت أكثر إيجابية مما كانت عليه في عام 2017، يأتي ذلك بينما تستعد البرازيل -للمرة الأولى- لاستضافة زعماء العالم في قمة مجموعة العشرين لهذا العام، لذا يشعر أغلب البالغين البرازيليين بالتفاؤل بشأن وضع بلادهم كقوة دولية، ويقول نحو أربعة من كل عشرة إن البرازيل سوف تصبح في نهاية المطاف واحدة من أقوى دول العالم، ويقول نحو ربعهم إن البرازيل أصبحت بالفعل من بين القوى العظمى.

تضاعف الرضا

ويفسر التغير الإيجابي الذي طرأ على البرازيليين مركز بيو للدراسات، الذي طرح في 2017 سؤال عليهم في ذلك الوقت، كان البرازيليون أكثر تشاؤمًا بشأن قدرة بلادهم على التحول إلى قوة دولية كبرى.

كما أصبح البرازيليون أكثر تفاؤلاً بشأن الشؤون الداخلية، فقد تضاعفت حصة البرازيليين الذين يثقون في قدرة حكومتهم الوطنية على القيام بما هو صحيح للبلاد تقريبًا، من 23 % في عام 2017 إلى 47 % اليوم.

وبالمثل، زادت حصة الراضين عن الديمقراطية في البرازيل من 28 % إلى 44 % خلال نفس الفترة، وأن الآراء الإيجابية تجاه بعض المجموعات والمؤسسات في البرازيل تصاحبها تفاؤل نسبي بين عامة الناس، إذ تقول الأغلبية إن الشركات الأجنبية الكبرى، والشرطة، والجيش، والمؤسسات المالية، والزعماء الدينيين، ووسائل الإعلام، لها تأثير جيد على سير الأمور في البرازيل.

المؤسسات والشرطة

لقد تغيرت وجهات النظر تجاه بعض المؤسسات بشكل كبير منذ عام 2017، فمن المرجح الآن أن يقول البرازيليون إن المؤسسات المالية والشرطة والنظام القضائي لها تأثير جيد على البلاد، وعلى العكس من ذلك، أصبحت وجهات النظر تجاه وسائل الإعلام أكثر سلبية، وقد أُجري الاستطلاع قبل أن تؤيد المحكمة العليا في البرازيل الحظر المفروض على شبكة التواصل الاجتماعي (X).

نظرة البرازيليين إلى بلادهم ومكانتها في العالم

النفوذ

%42 من البالغين البرازيليين يقولون إن نفوذ البرازيل العالمي ظل على حاله تقريبا في السنوات الأخيرة.

يعتقد ربعهم أن بلادهم تزداد قوة 26 % أو تضعف 27 %.

القوة

%38 يقول حوالي 6 من كل 10 برازيليين إن بلادهم ستصبح واحدة من أقوى الدول في العالم .

%23 يقول أصبحت بالفعل واحدة من أقوى دول العالم.

%34 يقول إن البرازيل لن تصل إلى هذه المكانة .

الثقة

%49 لا يثقون في أن حكومتهم ستفعل الصحيح.

%47 يثقون في أن حكومتهم ستفعل ذلك.