تقديرات هائلة لحجم أضرار الإعصار "هيلين"

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت شركات تأمين وخبراء إن تقديرات حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار "هيلين"، الذي ضرب ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، تتراوح بين 15 مليار دولار أميركي وما يزيد عن 100 مليار.

ومن المقرر صدور تقييمات المسؤولين للدمار الناجم عن الإعصار، وهو ما سيعطي صورة أكثر وضوحا لحجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات والناتج الاقتصادي.

يأتي ذلك فيما بدأت السلطات، في الولايات المتضررة من الإعصار، جهود إنقاذ مكثفة، اليوم الأحد، بعد أن تسببت رياح وأمطار وعواصف ناجمة عن الإعصار "هيلين" في انقطاع الكهرباء وتدمير طرق وجسور وفيضانات مدمرة من ولاية فلوريدا إلى فرجينيا.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى 63 شخصا على الأقل، اليوم السبت، وفقا للسلطات التي أشارت إلى أن ملايين الأميركيين في عشر ولايات لا يزالون من دون تيار كهربائي.

ولقي 24 شخصا على الأقل حتفهم في كارولينا الجنوبية و17 في جورجيا و11 في فلوريدا و10 في كارولينا الشمالية وشخص في فيرجينيا، وفقا لآخر حصيلة جمعتها وسائل الإعلام بالاستناد إلى تصريحات السلطات المحلية.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة بعد أن ضرب الإعصار "هيلين" ساحل الخليج في فلوريدا مساء يوم الخميس.

وعانى أكثر من ثلاثة ملايين شخص من انقطاع التيار الكهربائي مطلع الأسبوع الجاري بعد عواصف غير مسبوقة ورياح عاتية امتدت لمئات الأميال داخل البلاد.