ترامب: بايدن أصبح متخلفا عقليا وكامالا ولدت هكذا

وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب "الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالتخلف العقلي". واشار ترامب في خطاب ألقاه ضمن حملته الانتخابية في ولاية ويسكونسن، "أصبح جو بايدن متخلفا عقليا، وكامالا ولدت هكذا". وأكد أن "الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية هم وحدهم الذين يمكنهم تنفيذ سياسات الهجرة التي تعاني منها الولايات المتحدة اليوم". ويتعرض بايدن البالغ من العمر 81 عاما، وهو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، لانتقادات كثيرة بسبب زلات اللسان المتكررة والنسيان. كما أدى الأداء غير الناجح في المناظرة ضد ترامب إلى موجة جديدة من القلق حول قدراته الذهنية. وبعد فشله في المناظرة، اضطر بايدن إلى الانسحاب من السباق دعما لهاريس.

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