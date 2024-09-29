كيربي: لا شك في أن حزب الله اليوم ليس نفس الحزب الذي كنا نعرفه قبل أسبوع واحد فقط

اشار مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الى أن "لا شك في أن حزب الله اليوم ليس نفس الحزب الذي كنا نعرفه قبل أسبوع واحد فقط"، لافتا الى أنه "تم تقريبا القضاء على هيكل قيادة حزب الله ودمرت إسرائيل آلاف الصواريخ والمسيرات في الأيام الماضية".
ولفت الى انه "ليس من الواضح كيف سيتصرف حزب الله لتحديد شكل هيكل قيادته ولكن نتوقع أن يتم تعيين بديل لنصر الله"، مؤكدا أننا "لا نملك حاليا صورة واضحة عن حجم قدرات حزب الله ولكن لا يمكن الاستهانة به".
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