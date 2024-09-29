الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات أغارت على أهداف يستخدمها نظام الحوثي في رأس عيسى والحديدة باليمن

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "في عمليّة جوّيّة واسعة النّطاق اليوم، أغارت عشرات الطّائرات التّابعة لسلاح الجو، ومن ضمنها طائرات حربيّة وأخرى للتزوّد بالوقود وطائرات استخباريّة، على أهداف يستخدمها نظام الحوثي (زعيم حركة "أنصار الله" اليمنيّة عبد الملك الحوثي) في منطقتَي رأس عيسى والحديدة".

وأوضح في تصريح، أنّ "الجيش أغار على محطّات طاقة وميناء بحري يُستخدم لاستيراد النّفط"، وادّعى أنّ "من خلال هذه البنى التّحتيّة والموانئ الّتي تمّت مهاجمتها، ينقل نظام الحوثي وسائل قتاليّة إيرانيّة إلى المنطقة، وتموين لأغراض عسكريّة بما فيها النفط"، موضحًا أنّ "هذه الضّربة تأتي ردًّا على الهجمات الأخيرة الّتي نفّذها الحوثيون ضدّ إسرائيل".

ولفت أدرعي إلى أنّ "على مدار العام الأخير، يعمل نظام الحوثي بتوجيه وتمويل إيراني، وبتعاون مع الفصائل العراقيّة، لاستهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرّيّة الملاحة الدّوليّة"، مؤكّدًا أنّ "الجيش عازم على مواصلة العمل ضدّ من يهدّد مواطني إسرائيل، وفي كلّ مسافة تتطلّب ذلك".