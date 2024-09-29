سوريا تعرّض مواطنيها للمخاطر في لبنان؟

قررت اعداد كبيرة من النازحين السوريين، خصوصاً المتواجدين في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب مغادرة الأراضي اللبنانية والعودة إلى بلدهم، ونجح عشرات الالاف من السوريين في العودة، لكن شرط الحكومة السورية بالاستحصال على مبلغ مئة دولار عن كل شخص، وصرفها ليرة سورية وفق السعر الرسمي وليس حسب سعر السوق الفعلي، يمنع عشرات الالاف حالياً من العودة إلى بلادهم.

واذا كانت دمشق تسهّل فعلاً استقبال اللبنانيين الهاربين من البقاع تحديداً، وتقدم لهم المعونة والمؤازرة، إلا ان السوريين يشكون من الشروط التي تضعها الحكومة السورية عليهم، وتعرضهم لمخاطر نتيجة بقائهم في لبنان، وهو ما يؤخر النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم.