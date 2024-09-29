"حزب الله": استهداف موقع راميا وهجوم بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على معسكر ألياتكيم

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيليّة للمدن والقرى والمدنيّين، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم الأحد، هجومًا جوّيًّا بِسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة على معسكر ألياتكيم، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاطها وجنودها؛ وأصابت أهدافها بدقّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "بعد مراقبة ومتابعة لقوّة إسرائيليّة، ولدى دخولها إلى موقع راميا، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم أيضًا بقذائف المدفعيّة، وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".