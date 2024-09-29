أكّد رئيس بلدية الشياح عين الرمانة إدمون غاريوس، لـ"النشرة"، أنّ البلديّة تتأكّد من المعلومات عن إخلاء مبنى في المنطقة، بعد تلقّي أحد المواطنين اتصالًا إسرائيليًّا بإخلائه على الفور، مرجّحًا أنّ تكون معلومات كاذبة.
وأوضح أنّ عناصر البلديّة في المنطقة لم يتبلّغوا بأيّ أمر من قبل الأهالي، ولا معلومات عن إخلاء أي مبنى، لكنّهم يعملون على التّأكد أكثر.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الشياح عين الرمانة لـ"النشرة": نتأكد من المعلومات عن إخلاء مبنى لكن المرجح أنها كاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.