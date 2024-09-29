فيديو| انفجارات ضخمة في اليمن بعد غارات إسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أظهرت مقاطع فيديو، شدة الانفجارات التي أعقبت القصف الإسرائيلي على عدّة اهداف بينها ميناء الحديدة في اليمن.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن الرسالة في الهجوم على اليمن واضحة بأنه لا يوجد مكان بعيد جدا.

وقبل قليل، قالت الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن في بيان، إن الجماعة اتخذت الاحتياطات بتفريغ خزانات النفط مسبقا في ميناءي رأس عيسى والحديدة.



من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، إن ضربات سلاح الجو على اليمن استهدفت محطة توليد كهرباء وميناء بحريا يستخدم لاستيراد النفط.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أنه قصف أهدافاً تابعة للحوثيين في اليمن على بعد حوالي 1800 كيلومتر من حدود إسرائيل، موضحا أن عشرات الطائرات بما فيها طائرات مقاتلة وطائرات تزويد بالوقود قصفت أهدافا عسكرية للحوثيين في رأس عيسى والحديدة في اليمن.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن نقلا مصدر، اليوم الاحد، إن الولايات المتحدة كانت على علم بالغارات على اليمن.

وفي سياق متصل، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، إن الهجوم في اليمن تم بالتنسيق مع القيادة الوسطى للجيش الأمريكي.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الأحد، أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محطة كهرباء الحالي بمدينة الحديدة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت ميناءي الحديدة ورأس عيسى ومحطتي الحالي ورأس كثيب للكهرباء.

وقالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصدر، إن الأهداف التي تمت مهاجمتها في اليمن أهداف مدنية للاستخدام العسكري.

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهدافا في اليمن، موضحة أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

ولفتت إلى إن الهجوم الإسرائيلي على الحديدة في اليمن استهدف الميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محطة كهرباء بمدينة الحديدة.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، باحتراق خزان نفط في ميناء الحديدة بسبب قصف جوي إسرائيل، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن إسرائيل تستهدف ميناء الحديدة في اليمن للمرة الثانية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن سلاح الجو استهدف ميناء الحديدة باليمن ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية على تل أبيب 3 مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، يحيى سريع، في بيان، أمس السبت، إن الجماعة استهدفت مطار يافا المسمى إسرائيليا "بن جوريون" أثناء وصول "المجرم" رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضح سريع أن جماعة الحوثيين الموالية لإيران، نفذت العملية بصاروخ باليستي من نوع "فلسطين 2".