أوكرانيا تعلن استهداف منشأة عسكرية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت أوكرانيا أنها استهدفت، ليل السبت-الأحد، مستودعا لتخزين الصواريخ والذخيرة في غرب منطقة فولغوغراد الروسية، مواصلةً خطتها لشن هجمات مكثفة على منشآت عسكرية لوجستية.

وأكد مصدر قريب من العمليات في قطاع الدفاع الأوكراني أن العملية نُفذت باستخدام "120 مسيرة متفجرة" بشكل مشترك بين جهاز الاستخبارات العسكرية وأجهزة الأمن والجيش.

وأوضح المصدر أن استهداف مستودع تخزين الصواريخ والذخائر والمتفجرات الواقع في قرية "كوتلوبان" الروسية "سيؤدي إلى تقليص حجم ذخيرة وحدات الجيش الروسي".

وجاء في بيان لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أنه "عشية الهجوم، وصلت صواريخ" إلى الموقع، بدون أن تذكر ما إذا كانت هذه الأسلحة قد تضررت بشكل مباشر في الهجوم الذي تسبب باندلاع "حريق".

ولم تبلغ روسيا، من جانبها، عن تأثيرات هذا الهجوم الجديد الذي يهدف إلى تعطيل لوجستياتها في مناطق القتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق "تلغرام"، إن "الدفاعات الجوية دمرت واعترضت خلال الليل (...) 125 مسيرة أوكرانية".

وأكد أندريه بوتشاروف حاكم فولغوغراد، في بيان، عدم وقوع إصابات أو أضرار.

لكن مدونين من روسيا أشاروا، على "تلغرام"، إلى "دوي عدة انفجارات قرب كوتلوبان حيث منشآت المديرية الرئيسية للصواريخ والمدفعية التابعة لوزارة الدفاع".

كما أفادت وسائل الإعلام الروسية المحلية بوقوع "هجوم ضخم بمسيرة" فيما تحدث سكان هذه المنطقة عن دوي "عدة انفجارات" خلال الليل.

ويؤكد الجيش الروسي، بشكل شبه يومي، اعتراض مسيرات تطلقها كييف.