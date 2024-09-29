رسائل نصية كاذبة لعدد من سكان طريق الجديدة تطلب منهم الإخلاء

أفادت معلومات صحافية عن "وصول رسائل نصيّة إلى عدد من سكان طريق الجديدة، تطلب منهم الإخلاء تحسباً لضربة إسرائيلية". وبعد التحقق من هذه الرسائل من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن مصدرها مجهول وليست جدية.

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