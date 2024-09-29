الجيش الإسرائيلي: أغرنا على نحو 45 هدفًا لـ"حزب الله" في كفرا ونواصل الآن مهاجمة أهداف له بلبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "قبل قليل، أغارت طائرات حربيّة على نحو 45 هدفًا لـ"حزب الله" في منطقة كفرا في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى أنّ "من بين الأهداف الّتي تمّت مهاجمتها، مستودعات أسلحة وبنى لـ"حزب الله". وأكّد أنّ "الجيش يواصل في الأثناء مهاجمة أهداف "حزب الله" في لبنان".

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