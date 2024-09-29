شكرا لقرائتكم خبر عن دايما فى الخير سابقين.. التحالف الوطنى يجرى 50 جراحة استئصال اللوزتين بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 05:20 م

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة الجارحي تواصل تقديم الدعم لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ مستهدفات حملة "إيد واحدة"، حيث تم استكمال المرحلة الثانية من عمليات استئصال اللوزتين بمستشفى رواد الطب التخصصي بمحافظة الفيوم ووصل عدد العمليات حتى الآن إلى 50 عملية مجانية.

تأتي هذه العمليات في إطار التزام مؤسسة الجارحي بتقديم الرعاية الصحية المجانية وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية وقد تم تجهيز مستشفى رواد الطب التخصصي بأحدث المعدات الطبية لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

التحالف الوطنى