شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يكثف نشاطه فى دعم الأولى بالرعاية ضمن "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده المستمرة فى مد يد العون للأسر الأكثر احتياجا فى نواحى عدة وفى خلال الساعات القليلة الماضية شهدت محافظة بني سويف توزيع 3000 شنطة مدرسية من مؤسسة أبو هشيمة الخير على الطلاب الأولى بالرعاية ضمن حملة "إيد واحدة" تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الاولى بالرعاية، وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب غير القادرين.

تم اختيار الطلاب المستفيدين من المبادرة بناءً على عملية بحث ميداني، مع إعطاء الأولوية للطلاب الأيتام وأبناء المرأة المعيلة وذوي الهمم، بالإضافة إلى أبناء الأسر من العمالة اليومية غير المنتظمة.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "إيد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

فيما نفذت جمعية الأورمان سلسلة من الأنشطة الصحية والاجتماعية في عدة محافظات مصرية، بهدف دعم المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

في محافظة المنوفية، نظمت الجمعية قافلة طبية يوم 25 سبتمبر 2024، استفاد منها 250 مواطن من قرى كفردواد والخماس/السادات، وقرية الخماسين/منوف، وقرية سملاى/سنتريس/أشمون، قدمت القافلة خدمات طبية متنوعة للمحتاجين، مما ساهم في تحسين الحالة الصحية للعديد من الأسر.

كما نظمت الجمعية قافلة طبية أخرى في محافظة كفر الشيخ، استفاد منها 250 مواطن من قرى مراكز الحامول وفوه.

قدمت القافلة خدمات طبية شاملة، مما ساعد في تلبية احتياجات الرعاية الصحية للمجتمع المحلي.

وفي محافظة الفيوم، نظمت الجمعية قافلة طبية ثالثة يوم 25 سبتمبر 2024، استفاد منها 280 مواطن من قرى قلهانه - دفنو، السلام - مركز إطسا، وقرية أبو كساه - مركز أبشواي. قدمت القافلة خدمات طبية متكاملة، مما ساهم في تحسين الحالة الصحية للمواطنين.

أما في محافظة الشرقية، فأقامت الجمعية معرض أثاث، استفاد منه 530 شخص من قرى أولاد موسى، أم زامل، أبو سليم، أبو عمارة، والحصوة، هدف المعرض إلى توفير الأثاث الضروري للأسر المحتاجة، مما يعزز من مستوى معيشتهم ويخفف من أعبائهم الاقتصادية.

تأتي هذه الانشطة ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.



