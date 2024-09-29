شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: كلمة الرئيس اليوم تؤكد قدرة الدولة على حماية أمننا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، برسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته اليوم باحتفالية تخريج دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة المصرية.

وقال عابد، في تصريحات صحفية له، إن كلمة الرئيس السيسي اتصفت بالمصارحة والمكاشفة كعادته، وتأكيد على قدرة الدولة المصرية على حماية أمنها القومي وتحقيق الاستقرار.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته على الدور المحوري الذي تلعبه الشرطة المصرية في حماية الدولة ومؤسساتها، مشيدًا بتضحيات رجال الشرطة في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الرئيس أشاد بالتزام جهاز الشرطة بمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وشدد النائب علاء عابد، على أهمية التوازن بين تحقيق الأمن والحفاظ على حقوق المواطنين، وهو ما يمثل رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريق الإصلاح والتطوير.

ولفت رئيس نقل النواب، إلى أن الرئيس السيسي وضع أمام الخريجين الجدد من أكاديمية الشرطة مسؤوليات كبيرة، مؤكدًا أن مصر تعتمد على هؤلاء الشباب ليكونوا في طليعة المدافعين عن أمن الوطن.

وأكد النائب علاء عابد أن هذه الرسائل تضع على عاتق الخريجين الجدد مسؤولية كبيرة في مواصلة مسيرة النجاح التي بدأتها الشرطة المصرية في التصدي للتحديات الأمنية الداخلية والخارجية، مشددًا على أن مصر لن تتهاون في حماية أمنها القومي وستظل دائمًا دولة قوية ومستقرة.

وتابع رئيس نقل النواب، أن الرئيس السيسي شدد على أهمية الالتزام بالقانون وحماية حقوق الإنسان، وهي رسالة واضحة تعكس حرص الدولة المصرية على أن يكون رجال الأمن نموذجًا يُحتذى به في تطبيق العدالة والاحترام الكامل لحقوق المواطنين.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن هذا النهج يعزز من ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، ويؤكد التزام الدولة ببناء مجتمع آمن ومستقر يقوم على سيادة القانون.