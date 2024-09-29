شكرا لقرائتكم خبر عن قاموس الحوار الوطنى.. الدعم النقدى يساعد الأفراد على تلبية الاحتياجات الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لإدارة الحوار الوطنى "قاموس الحوار الوطني" لتوضيح أبرز المفاهيم والمصطلحات المتداولة في موضوعات الدعم، وكيف تسهم هذه الأنماط في تحسين حياة المجتمعات.

يأتي ذلك في ضوء حرص الحوار الوطني على إشراك كافة المواطنين والفئات المجتمعية والسياسية في متابعة المستجدات المتعلقة بأحد أهم القضايا المطروحة للنقاش "قضية الدعم العيني و النقدي".

وجاء في قاموس الحوار الوطنى، أن الدعم النقدى هو شكل من أشكال الدعم الذى يتم من خلال تقديم مبالغ مالية مباشرة الى المستفيدين، وأن هذا النوع من الدعم يستخدم لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في مصاعب الحياة اليومية، بدلا من الاستمرار في الدعم العينى الذى لا يصل في كثير من الأحيان لمستحقيه، أي هو دعم مالى يمنح للمواطنين لشراء ما يحتاجونه من سلع أو خدمات.

وأوضح القاموس أن الدعم المباشر يتمثل في تقديم الأموال أو السلع والخدمات بشكل مباشر للمواطنين، وأن الدعم غير المباشر يشمل الإعفاءات الضريبية أو تخفيضات تكاليف الإنتاج التي لا يشعر بها المستهلك بشكل مباشر.

قاموس الحوار الوطنى



تواصل الأمانة الفنية للحوار الوطني، استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة بشأن قضية الدعم من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وتستمر حتى يوم 10 أكتوبر.

وأعلن الحوار الوطنى، استعداده لتلقى جميع الآراء وطرحها على المتخصصين في جلسات الحوار الوطني حتى الوصول إلى مقترحات يتوافق عليها الجميع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لتبني تنفيذها.

ودعا الحوار الوطنى، الجميع للمشاركة بالأفكار والمقترحات وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم وحتى يوم 10 أكتوبر 2024 ، وخصص وسائل الاتصال الآتية:

واتساب:

+201025521555

+201093888833

البريد الإلكتروني:

[email protected]

