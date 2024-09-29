شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية العودة لأحكام البناء الصادرة فى 2008 بالقانون رقم 119 ولائحته.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " العودة لـ أحكام البناء الصادرة فى 2008"، استعرض خلاله توجيهات وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات التراخيص، و8 اجراءات بدلا من 15 خطوة، والقرار بالعمل بقانون البناء رقم 119 ولائحته حسم النزاع، فالحديث مستمرا حول قرار عودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين في اجراءات تراخيص البناء، والتيسير عليهم بالمراكز التكنولوجية بالمدن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود المبذولة التي قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق والتعاون مع بعض الوزارات المعنية وجهات الدولة ذات الاختصاص بـ منظومة وتراخيص البناء والاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، وما نتج عنها من اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتصبح 8 اجراءات بدلا من 15 خطوة تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين في جميع المحافظات.

وإليكم التفاصيل كاملة:

العودة لأحكام البناء الصادرة فى 2008.. التنمية المحلية توجه بتسهيل إجراءات التراخيص.. و8 اجراءات بدلا من 15 خطوة.. والقرار بالعمل بقانون البناء رقم 119 ولائحته حسم النزاع.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة





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