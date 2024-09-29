الجيش اللبناني يوجه رسالة مهمة للجبهة الداخلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجه الجيش اللبناني، اليوم الأحد، 29 سبتمبر 2024، رسالة إلى المواطنين في لبنان، في ضوء تطورات الأوضاع الأمنية، وآخرها اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، واشتداد الغارات الإسرائيلية.

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إنه "على أثر إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الإجرامية التي أسفرت عن استشهاد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، وأكثر من ألف شهيد، فضلًا عن آلاف الجرحى خلال الأيام الماضية، تهيب قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي في هذه المرحلة الخطيرة والدقيقة من تاريخ وطننا".

وشدد الجيش اللبناني على أن "العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

وتابع: "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي، وتدعو المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".

المصدر : عرب 48