رويترز: انتشال جثمـ.ان حسن نصر الله

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "رويترز" بأنه تم انتشال جثمان الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله، من موقع هجوم جوي إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو سليم.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي وآخر أمني، اليوم الأحد، أن جثمان حسن نصر الله لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة هو صدمة حادة من قوة الانفجار.

وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "لبنان 24"، لحظة انتشال جثمان حسن نصرالله، من الحفرة التى خلفتها الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وتم استخدام رافعة لانتشال جثمان نصر الله من الحفرة العميقة الناجمة عن الانفجار.

واستغرق رجال الإنقاذ حوالي 3 أيام للوصول إلى جثة نصر الله، ووفق مصادر لـ"رويترز"، فإن الجثمان لم يكن به جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

وأمس السبت، أعلن حزب الله اللبناني، استشهاد حسن نصر الله الأمين العام للحزب، وذلك عقب الغارة التي شنتها إسرائيل الجمعة، وأصدر حزب الله اللبناني بيانًا رسميًا، السبت، لإعلان نبأ استشهاد الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل حسن نصر الله، الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، خلال الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية.