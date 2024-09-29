زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، بأن "في استهداف المقر الرئيسي لحزب الله، تم القضاء على 20 قياديا آخر إلى جانب الامين العام للحزب حسن نصرالله".
واشار في تصريح، الى ان "الجيش الاسرائيلي قضى الجمعة على نصرالله وقائد جبهة الجنوب علي كركي، وهو أحد القادة البارزين في الحزب"، لافتا الى انه "تم القضاء على أكثر من 20 قياديا آخر برتب مختلفة، اجتمعوا داخل ذلك المقر تحت الأرض في ضاحية بيروت الجنوبية".
واوضح أدرعي ان "من بين قادة حزب الله البارزين الذين تم القضاء عليهم:
إبراهيم حسين جزيني- قائد وحدة تأمين نصرالله.
سمير توفيق ديب - مستشار نصر الله لسنوات عديدة
عبد الأمير محمد صبليني - مسؤول بناء القوة في حزب الله.
علي نايف أيوب - مسؤول إدارة النيران في حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: مقتل 20 قياديًا من دائرة نصرالله باستهداف مقر "حزب الله" في الضاحية الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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