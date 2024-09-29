أكّدت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله" أنّ "لا صحة للإدّعاءات الصّهيونيّة حول اغتيال الأخ المجاهد الحاج أبو علي رضا، وهو بخير وعافية".
وكان قد شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً عنيفةً على منطقة الغبيري في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، وارتفعت سحب الدّخان من المكان، في ظلّ تحليق للطّيران الحربي على علو منخفض في الأجواء.
بعدها، أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، بأنّ المستهدَف في الغارة هو قائد وحدة "بدر" التّابعة لجبهة جنوب لبنان في "حزب الله"، أبو علي رضا.
كانت هذه تفاصيل خبر العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا صحة للإدعاءات الصهيونية حول اغتيال أبو علي رضا وهو بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.